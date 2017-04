Allegri, complimenti Juve

TORINO, 24 APR - "Oggi solo complimenti a un gruppo che non smette di sorprendermi per la dedizione al lavoro quotidiano e l'interpretazione delle partite". Questo l'elogio via Twitter di Massimiliano Allegri alla sua Juventus dopo il 4-0 sul Genoa, deciso passo in avanti verso il sesto scudetto consecutivo. Alla vigilia il tecnico aveva sottolineato l'importanza della partita, ottenendo sul campo un'ottima prestazione nonostante le energie mentali e fisiche spese in Champions League.