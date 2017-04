L.Enrique "difficile un'altra rimonta

ROMA, 11 APR - "E' stato un primo tempo difficile, molto simile a quello di Parigi, meglio poi nel secondo. Dobbiamo vedere di nuovo la partita e migliorare, se giochi un primo tempo come questo contro la Juventus può succedere di prendere due gol. Difficile oggi pensare a costruire un'altra rimonta, ma cercheremo di rialzarci e fare bella figura nel ritorno". Così l'allenatore del Barcellona, Luis Enrique, dopo la sconfitta con la Juve allo Stadium. "E' difficile fare di nuovo un'impresa come quella col Psg, ma era anche difficile perdere un'altra partita come quella che abbiamo perso coi francesi - ha detto il tecnico -. Neymar? La sconfitta è per tutta la squadra, a cominciare dai singoli".