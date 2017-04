Zidane, Real più forte del 2014

ROMA, 11 APR - "Carlo ed io ci conosciamo bene, da lui ho imparato molto, ma non significa nulla: domani si affrontano due squadre forti, non noi due". Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane evita il confronto con l'ex maestro alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League, ma poi si lascia andare. "Credo che questo Real sia migliore di quello del 2014, ma dobbiamo dimostrarlo", confida, ricordando il 4-0 con cui a Monaco il Real di Ancelotti batté i tedeschi e andò in finale. "Loro partiranno forte, lo fanno sempre - afferma ancora Zidane - Noi dovremo fare altrettanto e dimostrare che squadra siamo. Dobbiamo giocare il nostro calcio e cercare di vincere". Nel Bayern potrebbe mancare Lewandowski: "Noi siamo pronti ad affrontarlo, ma il Bayern è forte comunque, con giocatori ottimi in tutti i reparti". Infine, un pensiero al trio Bbc, che Ancelotti preferirebbe non affrontare ma che è nel mirino della critica: "Bale, Benzema e Ronaldo sono giocatori d'esperienza e queste sono le partite che li esaltano".