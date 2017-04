Tre turni a Neymar, niente 'Clasico'

ROMA, 11 APR - Dalla Spagna arriva una tegola su Neymar e sul Barcellona, poco prima della sfida di Champions League con la Juventus: al brasiliano sono state inflitte tre giornate di squalifica per l'espulsione subita sabato scorso nella partita di Liga col Malaga, sanzione che lo esclude dal 'Clasico' del 23 aprile al Santiago Bernabeu di Madrid. Neymar paga soprattutto l'ironico applauso rivolto dopo l'espulsione ad un assistente dell'arbitro. Per quel gesto ha ricevuto due giornate di squalifica, oltre a quella solitamente inflitta ad un giocatore espulso. Oltre alla sfida del Bernabeu, probabilmente decisiva per l'assegnazione del titolo, la punta brasiliana perderà anche le partite contro la Real Sociedad e l'Osasuna al Camp Nou. Il Barcellona intende fare appello, ma solo una drastica riduzione ad un turno di stop consentirebbe di schierare Neymar a Madrid.