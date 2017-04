Udinese: stagione finita per Samir

UDINE, 11 APR - Stagione finita per il difensore brasiliano dell'Udinese Samir. Infortunatosi domenica pomeriggio al ginocchio sinistro durante la gara con il Genoa, Samir eseguirà domani a Villa Stuart a Roma un intervento per via artroscopica volto a trattare la cartilagine meniscale. I legamenti crociati del ginocchio non sono stati interessati dal trauma. Lo ha reso noto oggi Udinese calcio. L'operazione è stata decisa in seguito agli accertamenti effettuati oggi dal professor Mariani. La prognosi sarà aggiornata in base agli esiti dell'intervento, ma la sua stagione è da considerarsi conclusa.