Milan: Yonghong atteso domani a Milano

ROMA, 11 APR - È atteso domani a Milano Li Yonghong, l'investitore cinese in arrivo in Italia per completare giovedì l'acquisto del Milan. Secondo quanto filtra, Li dovrebbe atterrare di primo mattino all'aeroporto di Malpensa, con un volo proveniente da Hong Kong. Intanto, il suo braccio destro, David Han Li, e il futuro ad del Milan, Marco Fassone, sono impegnati oggi in centro a Milano in una giornata di riunioni tecniche, con advisor e legali, per preparare il closing. Poi, in serata, i due hanno in programma di trasferirsi a Torino per assistere alla partita di Champions League fra Juventus e Barcellona. Fra New York e Londra sono attivi sul dossier anche i manager di Elliott Management, l'hedge fund statunitense che ha fornito alla società veicolo creata ad hoc da Li in Lussemburgo, la Rossoneri Sport Investment Lux, un prestito ponte di 303 milioni di euro per completare l'operazione.