Bindi, Gabrielli in Antimafia a maggio

ROMA, 11 APR - Il capo della polizia Franco Gabrielli sarà ascoltato dalla commissione Antimafia, nell'ambito dell'indagine su mafia e sport, il 3 maggio. Lo ha annunciato la presidente della commissione Rosy Bindi, nel corso dell'audizione del sostituto procuratore della Dda di Napoli Enrica Parascandolo. "Esiste una forma di controllo, come per tutte le attività, da parte della camorra, non mi sento di escluderlo - ha detto Parascandolo in risposta al deputato pd Marco Di Lello - Ma questo non vuol dire che le curve siano appannaggio dei clan o che i clan condizionino la gestione o la vendita dei biglietti". "Spero di vedere un approfondimento" sul rapporto tra i clan di camorra e il calcio, ha osservato invece la Bindi dicendosi preoccupata dalla "spartizione delle curve", poiché "siamo in una zona grigia" e il fatto "che la tranquillità sia garantita da una convivenza data per scontata m'inquieta". In particolare, Bindi ha fatto riferimento ai rapporti tra l'ex boss Antonio Lo Russo e l'ex Napoli Ezequiel Lavezzi.