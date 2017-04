Ventura, forse annullo quarto stage

FIRENZE, 11 APR - Potrebbe saltare il quarto stage azzurro in programma dal 1 al 3 maggio a Coverciano dedicato ai giocatori che si stanno mettendo in mostra: ad annunciarlo Gian Piero Ventura. "La stagione sta entrando nella sua fase cruciale e più che mai sarà così fra qualche settimana - ha osservato il ct azzurro - Così sto riflettendo se sopprimere l'appuntamento di inizio maggio. Finora tutte le società mi hanno dato massima disponibilità e sono davvero molto grato, quindi vorrei ricambiare. Già adesso tanti giocatori sono impegnati nella lotta per la Champions, per l'Europa League, per la salvezza, a maggio conterà di più l'interesse dei club che il nostro". Senza contare che un altro stage è già fissato dal 28 al 30 maggio con un'amichevole conclusiva contro San Marino in programma a Empoli il 31.