Genova, 12 Daspo a tifosi

GENOVA, 11 APR - Il questore di Genova Sergio Bracco ha emesso 12 daspo, quasi tutti con prescrizione di firma, nei confronti di tifosi genoani e sampdoriani. Per un tifoso il Daspo è di 8 anni: i provvedimenti hanno una durata compresa tra gli otto anni e un anno. Sette sono per le violenze avvenute al derby del 12 marzo scorso, tre per un tentativo di aggressione in Sampdoria-Juventus del 19 marzo scorso e due per un tentativo di entrare allo stadio scavalcando le recinzioni sempre in Samp-Juve.