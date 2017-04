Champions, Torino invasa da tifosi Barça

TORINO, 11 APR - Migliaia di tifosi bianconeri e blaugrana hanno invaso il centro di Torino in attesa di trasferirsi allo Stadium per l'attesissima Juventus-Barcellona di Champions. Nel cuore della città, in uno storico ristorante, si è tenuto il tradizionale pranzo tra i delegati Uefa e i rappresentanti delle due società: il gruppo della Juventus era guidato dal presidente Andrea Agnelli, per il Barcellona c'erano due vicepresidenti. La Juventus è in ritiro nel consueto hotel nella prima cintura di Torino, il Barcellona nella zona del Lingotto. La squadra catalana è seguita nella trasferta a Torino da 2.300 tifosi: nella sola mattinata di oggi all'aeroporto di Torino Caselle sono atterrati cinque aerei decollati da Barcellona.