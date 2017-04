Gagliardini, ora vinciamo il derby

MILANO, 11 APR - "Dobbiamo essere arrabbiati. Una società come l'Inter non può permettersi di avere questi momenti di flessione. Nel derby dobbiamo vincere, è un'opportunità per poterci rilanciare": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Dopo la sconfitta contro il Crotone, Stefano Pioli ha tenuto a rapporto la squadra, ma Gagliardini non svela le parole dell'allenatore: "Non è tanto quanto ci ha detto. Ognuno di noi sa di aver dato qualcosa in meno. Al di là dei discorsi, bisogna andare in campo e pedalare". La Champions è una missione praticamente impossibile ma, secondo Gagliardini, l'Inter non ha perso motivazioni: "Dobbiamo vincere sempre, abbiamo l'obiettivo di vincere sempre. L'incentivo è entrare in Europa, se sia davanti o dietro al Milan è indifferente". Sabato, contro i rossoneri, bisogna vincere: "E' un'ottima squadra. Gioca un bel calcio ma ha dei punti deboli".