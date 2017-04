Gagliardini, Ausilio?Non sono d'accordo

APPIANO GENTILE (COMO), 11 APR - "Non sono d'accordo con certe parole, però capisco che siano arrivate a caldo". Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini commenta così le dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio che, dopo la sconfitta di Crotone, aveva definito la prestazione dei nerazzurri "indegna della serie A". "Dobbiamo capire - aggiunge Gagliardini in conferenza stampa ad Appiano Gentile - perché lo ha detto, magari c'è anche un velo di verità. Dobbiamo lavorare il più possibile per fare meglio". Gagliardini riconosce che, a Crotone, la squadra ha assunto un atteggiamento sbagliato ma la rabbia e la delusione possono trasformarsi in grinta e forza per vincere il derby di sabato.