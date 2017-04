Festa Italia, U19 femminile all' Europeo

ROMA, 11 APR - Grande festa in casa Italia dopo la qualificazione dell'Under 19 femminile alla fase finale dell'Europeo che si terrà ad agosto in Irlanda del Nord. Le azzurrine guidate da Enrico Sbardella hanno vinto il gruppo 5 disputatosi in Norvegia grazie al successo in extremis nell'ultima giornata contro le padrone di casa (2-1 con un rigore al 92' realizzato da Marta Mascarello) e alla contemporanea sconfitta della Svezia contro la Serbia. "Dei secondi che hanno preceduto il rigore - racconta oggi Marta, che era entrata in campo solo da una ventina di minuti - ricordo poco o niente. Alessia (Cavicchia, ndr) ha preso il pallone e mi ha detto 'calcialo tu'. Alla fine ho deciso di calciare forte, centrale, il portiere ha intuito ma è andata bene. Non ho un grande passo - si descrive Marta - il mio punto forte è la visione di gioco. Mi piace tantissimo Verratti, la personalità con cui difende il pallone anche quando è pressato. Diciamo che mi ispiro un pò a lui e ad Andrea Pirlo".