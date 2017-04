Calcio, Argentina, esonerato ct Bauza

BUENOS AIRES, 11 APR - Edgardo Bauza è stato esonerato quale ct della nazionale argentina: lo ha reso noto il neopresidente della Federcalcio di Buenos Aires, Claudio Tapia, al termine di un incontro con il rappresentante dell'allenatore, Gustavo Lescovich. 'Siamo giunti ad un accordo', ha commentato Lescovich, precisando che Bauza farà entro qualche ora una conferenza stampa. Ora i riflettori di Buenos Aires sono puntati verso la Spagna. Potrebbe essere infatti l'attuale ct del Siviglia, Jorge Sampaoli, il successore del 'Paton' Bauza, che è stato alla guida della nazionale per un periodo molto breve, appena otto incontri. L'Albiceleste è reduce dalla sconfitta qualche giorno fa a La Paz contro la Bolivia che ha messo a rischio la qualificazione per i mondiali in Russia. Al momento la nazionale di Messi è al 5/o posto nelle eliminatorie sudamericane, posto che consentirebbe di andare al playoff contro la finalista della zona Oceania.