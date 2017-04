Milan: Montella, derby per l'Europa

MILANO, 10 APR - Il Milan si presenta al derby di sabato, dopo il sorpasso all'Inter, ma Vincenzo Montella non si sente per questo favorito. "Quando si arriva al derby l'obiettivo è di vincere, ce la metteremo tutta. È una partita speciale, perché vale per la classifica e per il dominio della città. Sarebbe un grandissimo passo avanti per noi. Sicuramente il fatto di arrivarci davanti in classifica è un fattore importante, ma l'Inter ha giocatori importanti che, nella singola partita, possono esaltarsi", ha spiegato l'allenatore rossonero, che fra gli avversari dice di temere soprattutto il portiere Handanovic: "Dal canto nostro dovremo farci trovare concentrati e pronti. Speriamo di passare una bella Pasqua". "Quest'anno è atipico. Le squadre davanti corrono veloci, anche se nelle ultime giornate ci sono state delle sorprese - ha notato Montella, intervistato da Milan tv -. È difficile dire un numero sufficiente di punti per entrare in Europa, ma faremo di tutto per arrivarci".