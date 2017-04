Berlusconi verso no presidenza onoraria

MILANO, 10 APR - Silvio Berlusconi è propenso a non accettare il ruolo di presidente onorario del Milan, offerto dal cinese Li Yonghong che si appresta a completare l'acquisto del club rossonero. Secondo fonti vicine alla trattativa, il patron rossonero, riconoscente per la proposta ricevuta, non ha ancora sciolto definitivamente la riserva ma preferirebbe declinare, più che altro per ragioni affettive, come viene spiegato: dopo 31 anni, con la vendita del Milan si chiude un'era e riterrebbe più opportuno separarsi del tutto dalla sua creatura calcistica.