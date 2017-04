Fiorentina: Antognoni "Europa? Si prova"

FIRENZE, 10 APR - ''Europa League? Noi ci proviamo''. Giancarlo Antognoni suona la carica alla Fiorentina impegnata nella difficile rincorsa al sesto posto. "Con sette partite alla fine non sarà facile ma cercheremo di riuscirci. La Fiorentina sta giocando bene, è in una forma, quindi ci sono buone chance di centrare questa impresa", ha proseguito il dirigente viola. Sabato i viola che ospiteranno l'Empoli e a San Siro ci sarà il derby. "Non guardiamo al risultato di Inter-Milan, pensiamo solo a noi stessi: dobbiamo continuare il nostro cammino, ma a Empoli sarà tosta e fondamentale per entrambe", ha detto ancora Antognoni. Un plauso a Federico Chiesa convocato da Ventura allo stage azzurro da stasera a Coverciano: "Il ragazzo merita questa convocazione, sta facendo bene ed è cresciuto tanto".