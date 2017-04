Crotone:Nicola,perseverare piacere sfida

CROTONE, 10 APR - "Perseverare è il piacere della sfida. Non bisogna arrendersi mai, ma continuare nel lavoro". Parola dell'allenatore del Crotone, Davide Nicola, diventato personaggio della ribalta calcistica per la vittoria sull'Inter, che ha cancellato con tutta probabilità i sogni europei dell'undici di Pioli e rinfocolato le speranze di salvezza dei rossoblù. "Per raggiungere gli obiettivi - ha detto ancora Nicola -, bisogna essere umili e nel contempo ambiziosi. Può sembrare contraddittorio, ma sono i lati della stessa medaglia. Darsi una mèta e capire che da soli è difficile raggiungerla, perché serve il gioco di squadra". Oggi per Nicola si sono sprecati elogi e complimenti. Decine, inoltre, le richieste di interviste che ha ricevuto, perché in tanti vogliono capire il salto di qualità del Crotone. Dato per spacciato fino a poche settimane fa, con la vittoria in trasferta contro il Chievo e quella di ieri allo Scida contro i nerazzurri, il Crotone si è portato a -3 dall'Empoli, quart'ultimo in classifica.