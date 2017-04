Milan: Han vede Fininvest, verso closing

MILANO, 10 APR - E' sbarcato ieri sera a Milano David Han, il braccio destro di Li Yonghong che dovrebbe completare l'acquisto del Milan giovedì, data ormai quasi certa del closing. Secondo fonti vicine alla trattativa, in mattinata David Han ha incontrato i manager di Fininvest: una riunione definita dalle stesse fonti "positiva", in cui avrebbe confermato le rassicurazioni fornite nelle scorse settimane alla holding della famiglia Berlusconi, assicurando che saranno rispettati gli impegni per arrivare al closing giovedì.