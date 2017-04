Torino: ecco portiere Milinkovic-Savic

TORINO, 10 APR - Primo allenamento col Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, fratello minore del giocatore esploso quest'anno nella Lazio, è stato acquistato per la prossima stagione. Da oggi lavorerà alla Sisport con il preparatore dei portieri granata, Paolo Di Sarno, agli ordini di Sinisa Mihajlovic, che avrà così modo di valutarlo per la prossima stagione. Il numero uno, vent'anni lo scorso 20 febbraio, è alto 202 centimetri per 92 chili e arriva dal Lechia Danzica dove, dopo la cessione formalizzata a fine gennaio, era finito in panchina. Si tratta di un acquisto di prospettiva, il secondo dopo quello del difensore brasiliano Lyanco, che si allena già da alcuni giorni a Torino.