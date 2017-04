Rossi: "Pronto a combattere per tornare"

ROMA, 10 APR - "Bene, eccoci qua. Un altro ostacolo da superare. Ma sono pronto a combattere contro tutto per tornare a fare quello che amo più di ogni altra cosa al mondo: giocare a #CALCIO! Grazie di cuore per i vostri messaggi. Adesso inizia un nuovo percorso...". E' il messaggio che Giuseppe Rossi ha pubblicato su Facebook, il giorno dopo il brutto incidente al ginocchio, che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione e gli farà aprire in ritardo la prossima. Per 'Pepito' un'altra pagina triste di una carriera sfortunatissima.