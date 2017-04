Torino: ko Castan, Iturbe e Molinaro

TORINO, 10 APR - In un colpo solo, il Torino perde per infortunio tre giocatori. Castan resterà fuori squadra per 15 giorni per l'elongazione al bicipite femorale destro; 25-30 giorni Iturbe, che a Cagliari ha subìto una lesione al legamento collaterale mediale di primo grado del ginocchio; almeno 2-3 settimane Molinaro. Quest'ultimo, infatti, ha rimediato "una distorsione al ginocchio sinistro con lesione, di lieve entità, del popliteo: i tempi di recupero, attualmente stimabili in circa 2/3 settimane, necessiteranno comunque - precisa una nota del club granata - di un'attenta valutazione nei prossimi giorni, visto che è stato interessato lo stesso ginocchio già sottoposto a settembre a intervento chirurgico".