Palermo: Lopez in bilico dopo il Milan

PALERMO, 10 APR - Non sembra roseo, è proprio il caso di dirlo, il futuro di Diego Lopez sulla panchina del Palermo. Dopo l'ennesima figuraccia rimediata contro il Milan, ieri a San Siro, un altro lunedì di riflessione in casa rosanero e sulla graticola c'è di nuovo il tecnico. Maurizio Zamparini freme per esonerarlo ma Paul Baccaglini frena, avendo promesso di continuare con l'uruguaiano. Però il 4-0 rimediato dal Milan, quinta sconfitta consecutiva, ha reso meno tranquilla la posizione dell'allenatore. Potrebbe rischiare anche il direttore sportivo Nicola Salerno che ha portato Lopez sulla panchina del Palermo. Tra i possibili sostituti del tecnico c'è sempre Davide Ballardini che ha però più volte rifiutato il ritorno.