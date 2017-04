Malagò "futuro Spalletti si chiarisca"

ROMA, 10 APR - "Il futuro di Spalletti? Non mi sembra sia così tutto chiaro, c'è un tema che va verificato con la società, l'auspicio che esprimo è che prima si chiarisce la situazione e meglio è". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, a chi gli chiedeva del futuro del tecnico toscano sulla panchina dei giallorossi, specificando che "sarebbe un errore pazzesco, anche se conosco bene la persona, se io esternassi pubblicamente il mio pensiero". Quanto al rallentamento dell'iter del nuovo stadio della Roma, il capo dello sport italiano spiega: "Dispiace molto, a Roma è molto più complicato fare le cose rispetto ad altre parti. Siamo come al gioco dell'oca quando si torna all'inizio, ma mi sembra ci sia una fortissima volontà politica di sostenere questo percorso. Ora bisogna tradurla in atti concreti".