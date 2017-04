Coni: atleti in Consiglio,Perrotta fuori

ROMA, 10 APR - La cestista Raffaella Masciadri è risultata la più votata, con 54 preferenze, nell'elezione per la rappresentanza degli atleti nell'organo assembleare del Coni in vista del Consiglio nazionale elettivo dell'11 maggio prossimo. I 93 votanti, su 117 aventi diritto, hanno assegnato undici voti a Simone Perrotta, in rappresentanza del calcio, ultimo e rimasto escluso dal Consiglio. Questi i nove atleti eletti: Masciadri (basket, 54 voti), Silvia Salis (atletica, 49), Margherita Granbassi (45), Kelum Asanka Perera (cricket, 41), Carlo Molfetta (taekwondo, 39), Mara Santangelo (tennis 39), Giulia Quintavalle (judo, 37), Raffaello Leonardo (canottaggio, 36), Daniele Molmenti (Canoa, 27). Primi dei non eletti Giovanni Pellielo (tiro a volo, 25) e Valentina Marchei (pattinaggio su ghiaccio, 24). Alessandro Lambruschini (triathlon) ha incassato 20 preferenze e Perrotta (calcio) 11.