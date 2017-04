Cagliari: prescrizioni per gli ultras

CAGLIARI, 10 APR - Ancora prescrizioni, questa volta mirate a colpire la parte violenta degli ultras, per i tifosi del Cagliari, in vista della partita di sabato 15 aprile con il Chievo, dopo la stretta decisa a seguito degli scontri avvenuti due settimane fa a Sassari che ha già portato al divieto di accesso allo stadio per chi è sprovvisto di tessera del tifoso e o per chi è in possesso dei voucher. "È stata una pagina triste, non ci saremmo mai aspettati che potesse essere messa in atto da una tifoseria in questi termini - ha detto il questore di Cagliari Danilo Gagliardi a margine della festa della polizia - La risposta è stata durissima e incisiva. Sicuramente è un'operazione che non si ferma qui, avrà degli effetti chirurgici. Per quanto riguarda le prescrizioni - ha concluso - ci saranno degli aggiustamenti che serviranno a colpire esattamente i responsabili".