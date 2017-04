Genoa ufficializza ritorno Juric

ROMA, 10 APR - Il Genoa ha ufficializzato "di aver richiamato alla conduzione della prima squadra il tecnico Ivan Juric, in aggiunta al viceallenatore Alberto Corradi e al collaboratore Stjepan Ostojic. L'incarico - viene precisato in una notizia flash sul sito del club - è esecutivo a partire dalla data odierna con il primo allenamento in programma al Centro sportivo Gianluca Signorini". Pochi minuti prima, in un'altra news, la società rossoblù aveva fatto sapere "di aver sollevato dall'incarico Andrea Mandorlini insieme ai suoi più stretti collaboratori, il vice Alberto Maresi e l'assistente Mauro Marini". Fatale la serie di quattro ko consecutivi con Sampdoria, Milan, Atalanta e Udinese, subendo dieci reti senza segnare mai. In totale nella sua avventura al Genoa, Mandorlini ha raccolto 4 punti in 6 gare. Juric, a sua volta, era stato esonerato il 19 febbraio scorso dopo la sconfitta per 5-0 a Pescara. Prossimo impegno per i rossoblù, sabato al Ferraris contro la Lazio.