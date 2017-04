Leicester, prima sconfitta dopo Ranieri

LIVERPOOL, 9 APR - Si ferma a 6 la striscia di vittorie del Leicester del dopo-Ranieri. Oggi le Foxes 'griffate' Shakespeare hanno infatti perso 4-2 a Goodison Park contro l'Everton in uno dei due posticipi di Premier. I padroni di casa sono andati in vantaggio con una rete del teenager Davies, ma i campioni inglesi in carica hanno ribaltato la situazione con i gol di Slimani e Albrighton. La doppietta di Romeu Lukaku e il colpo di testa di Jagielka hanno riportato il match dalla parte dei Toffees. Nell'altra partita di oggi, il Manchester United ha vinto per 3-0 sul campo del Sunderland, grazie alle giocate di un Ibrahimovic in stato di grazia. Sua la prima rete dell'incontro, poi sono arrivate quelle di Mkhitaryan e Rashford, quest'ultimo 'assistito' alla perfezione proprio da Ibra. Ora lo United, tornato a vincere dopo due pareggio, attende la grande sfida di domenica prossima, quando all'Old Trafford arriverà il Chelsea di Antonio Conte.