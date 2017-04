G.Rossi nuovo infortunio,esce in lacrime

ROMA, 9 APR - Non c'è pace per Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Fiorentina, attualmente in forza al Celta Vigo e reduce dalla tripletta segnata pochi giorni fa al Las Palmas, è stato costretto a uscire al 35' del primo tempo della partita di oggi della sua squadra per la Liga, poi persa contro l'Eibar. Ricadendo a terra dopo un colpo di testa, il ginocchio sinistro di 'Pepito' ha avuto una brutta torsione e il giocatore ha lasciato il campo in lacrime. Anche i visi preoccupati dei membri dello staff sanitario del Celta non inducevano all'ottimismo. Ora Rossi verrà sottoposto agli esami medici di rito, e si teme la rottura del crociato. In passato Rossi è stato operato tre volte all'altro ginocchio, il destro, sempre per problemi derivanti alla rottura del legamento, ed è rimasto 18 mesi lontano dai campi di gioco.