Crotone: Falcinelli, giorno importante

CROTONE, 9 APR - Doppietta all'Inter e convocazione in Nazionale insieme a Ceccherini e Ferrari. È una domenica indimenticabile per Diego Falcinelli, autore di due gol dello storico successo del Crotone contro l'Inter. "È un bel momento - dice -. Sono belle soddisfazioni per me ed anche per la società, con cui sto facendo un ottimo lavoro. Oggi abbiamo fatto la gara perfetta, siamo riusciti ad opporci all'Inter con il gioco di squadra". L'attaccante del Crotone racconta il suo secondo gol alla squadra di Pioli realizzato con un beffardo cucchiaio: "Potevo fare solo quello perché Handanovic era uscito molto sotto. È andata bene, per fortuna". Con la doppietta all'Inter Falcinelli ha raggiunto quota undici reti. "Voglio arrivare al massimo - dice - per me e per la squadra, anche perché credo che ci siano i margini per realizzare il sogno della salvezza".