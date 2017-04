Montella, Milan temperamento e qualità

ROMA, 9 APR - "Oggi abbiamo avuto un temperamento da grande squadra e ci abbiamo messo anche la qualità: potevamo fare qualche gol in più, è vero, ma sono comunque molto soddisfatto. Ci sentivamo feriti dall'ultima prestazione offerta e abbiamo risposto da grande squadra: oggi sarebbe stato difficile per chiunque affrontare il Milan". Il tecnico dei rossoneri Vincenzo Montella spiega la chiave del successo, facile, sul Palermo. "Ci siamo mossi con grande armonia e abbiamo capito tutte le situazioni di gioco - sottolinea -. Il sorpasso sull'Inter? A noi interessa aver superato la sesta: l'Inter è un'avversaria come un'altra e io voglio arrivare in Europa, a prescindere dai nerazzurri. Probabilmente il discorso Europa si risolverà all'ultima domenica, ma sono convinto che ci arriveremo. Favoriti per il derby? In queste partite non ci sono favoriti: noi stiamo bene ma non possiamo permetterci di sottovalutare alcuna squadra". Anche a Montella chiedono del rinnovo di Donnarumma. "Non faccio il direttore sportivo", risponde.