Pioli: Se a Crotone esame,Inter bocciata

ROMA, 9 APR - "Se abbiamo regalato il primo tempo al Crotone significa che non abbiamo lavorato bene: questa partita ci doveva vedere mentalmente diversi, invece l'approccio è stato sbagliato. Troppi errori che hanno compromesso il resto della partita. Siamo stati superficiali". Stefano Pioli non nasconde l'amarezza per il ko inatteso dell'Inter a Crotone. "È successo quello che non doveva succedere e, in fatto di preparazione psicologica, significa che non ho lavorato bene, ma le colpe sono di tutti - aggiunge -: oggi sono scesi in campo giocatori d'esperienza e valore. Per fortuna adesso ci aspetta una grande sfida, dovremo farci trovare pronti". "Il campionato è ancora lungo e le occasioni non sono finite - spiega -: non dobbiamo chiedere scusa, bisogna solo reagire immediatamente a questa brutta sconfitta. Se Crotone era un esame, l'Inter è stata bocciata. L'inizio di oggi è un inizio inspiegabile per me: sono tutti responsabili".