Udinese: problema al ginocchio per Samir

UDINE, 9 APR - Botta al ginocchio sinistro per Samir. Il difensore brasiliano dell'Udinese si è infortunato durante un contrasto di gioco ed è stato costretto a uscire prima della fine della partita. Le sue condizioni saranno valutate con una risonanza. "Spero non sia la nota stonata della giornata. Ci auguriamo tutti sia solo una leggera distorsione. Ha preso una botta. Speriamo di recuperarlo presto, perché un buon finale di campionato potrebbe dare ancora soddisfazioni a noi e a lui - ha spiegato Delneri -. Da questo punto di vista l'Udinese è una squadra fortunata, non abbiamo avuto nessun trauma muscolare, tutti infortuni d'impatto. Vuol dire che il lavoro di struttura lo abbiamo fatto bene".