Samp: Giampaolo, giusto il pareggio

GENOVA, 9 APR - "Anche se Sousa lo stimo molto, e se fossi un presidente lo prenderei come allenatore, non sono d'accordo sul fatto che la Viola avrebbe meritato di vincere". Così l'allenatore della Samp, Marco Giampaolo, che si è detto molto soddisfatto della prestazione e "vado al di là di quello che è stato il risultato, conseguito peraltro contro una squadra molto forte. Credo che la Fiorentina possa lottare per le prime posizioni: ha tantissima qualità e tantissimi giocatori in grado di risolvere le gare nell'uno contro uno. Noi abbiamo fatto una grande partita soprattutto per intensità fisica e mentale. Al di là del risultato i contenuti della partita mi sono piaciuti molto. Nessuno dei ragazzi si è risparmiato tanto che alla fine erano tutti stremati".