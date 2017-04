Champions: Cuadrado, la Juve sta bene

TORINO, 9 APR - "Stiamo bene psicologicamente, questo ci dà la forza per affrontare il Barcellona". Così l'attaccante della Juventus, Juan Cuadrado, a due giorni dall'andata dei quarti di finale di Champions League contro gli spagnoli. "Arriviamo da una bella vittoria in campionato - ha spiegato il bianconero ai microfoni di Sky Sport - ci dà la fiducia di affrontare questa grande partita. Noi sappiamo che sono una squadra fortissima, in questi pochi giorni che mancano ci prepareremo al meglio per essere al 100%".