Milan. ds "Closing? Massima tranquillità

MILANO, 9 APR - "La partita di Pescara l'abbiamo in parte sottovalutata ed è un errore che non dobbiamo commettere contro il Palermo": è questa secondo il ds del Milan, Rocco Maiorino, l'insidia principale nella sfida di San Siro, l'ultima dell'era Berlusconi se alla fine della settimana andrà in porto la cessione al cinese Li Yonghong, già due volte rinviata. "Le sensazioni sono le stesse che stiamo vivendo da un po' di tempo. La tranquillità è massima, i pensieri sono solo sul Palermo, poi da lunedì si vedrà", ha detto Maorino prima della partita con il Palermo, che precede il derby di sabato. "Chi sta meglio tra noi e l'Inter? Noi cercheremo di vincere per prepararci al meglio al derby ma la testa è solo sul Palermo".