Champions: Juve lancia hashtag #itstime

TORINO, 9 APR - Lo scontro con il Barcellona è già iniziato per la Juventus, almeno sul web. Il club bianconero ha lanciato l'hashtag #itstime, "è ora": accompagnerà i tifosi juventini alla sfida di martedì con la squadra di Luis Enrique. Sono tante le iniziative lanciate per l'occasione dalla società di corso Galileo Ferraris, partendo da "it's time to support", come recita la maglia indossata da Paulo Dybala, o "it's time to show your colours", che permetterà ai tifosi, una volta scaricata l'applicazione creata ad hoc, di scattare selfie facendo comparire automaticamente sulle guance due strisce bianconere. Bisognerà attendere martedì per vedere le due squadre in campo, ma sul web Juve-Barcellona è già iniziata.