Juve: Lichtsteiner, ko Barca? non conta

TORINO, 9 APR - "Il Barcellona? Siamo molto carichi". La Juventus arriva all'appuntamento con i quarti di Champions League nelle migliori condizioni fisiche e mentali secondo Stephan Lichtsteiner. "Mentalmente siamo in un ottimo stato di forma - spiega il laterale svizzero dopo la vittoria per 2-0 con il Chievo in campionato - abbiamo superato l'ostacolo Napoli, siamo in finale di Coppa Italia, in campionato siamo in testa e ora giochiamo contro il Barcellona". Il Barcellona arriva a Torino dalla sconfitta in Liga contro il Malaga, ma Lichtsteiner non si fida. "Non c'entra niente il loro ko - dice -. Noi? Abbiamo fatto una buona gara contro il Chievo, una vittoria importantissima".