Samp-Fiorentina:il via slitta alle 12.50

GENOVA, 9 APR - A causa dell'arrivo allo stadio in ritardo di 20' della Fiorentina, il calcio d'inizio della partita Samp-Fiorentina slitta alle 12.50. Lo comunica la Sampdoria. Il ritardo è dovuto alla criticità fatta registrare dal traffico per la contemporaneità della Mezza maratona in città e della ultima giornata della Fiera primavera.