Serie A: Juventus-Chievo 2-0

ROMA, 8 APR - Un gol per tempo di Higuain, adesso a quota 21 nella classifica dei marcatori, regala alla Juventus la vittoria sul Chievo per 2-0, nel terzo anticipo della 31/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I bianconeri tornano così a +9 sulla Roma e vanno a +13 sul Napoli, che devono ancora giocare, e si avvicinano come meglio non avrebbero potuto al match di Champions contro il Barcellona.