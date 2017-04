Francia: Monaco, basta un gol di Falcao

ROMA, 8 APR - Il Monaco prosegue la marcia in vetta alla classifica della Ligue 1. La squadra monegasca, in una partita valida per la 32/a giornata, ha battuto in trasferta l'Angers per 1-0. Ha deciso il confronto la rete siglata da Radamel Falcao, dopo 61' di gioco, su assist di Dirar. Con questo successo, il Monaco è salito a quota 74 punti, ossia a +4 sul Nizza, ieri vittorioso, e a +6 sul PSG, che scenderà in campo domani sera (alle 21) nel Parco dei Principi contro il Guincamp.