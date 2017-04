Valanga Bayern Monaco, poker al Dortmund

ROMA, 8 APR - Poker del Bayern Monaco, nella 28/a giornata della Bundesliga. La squadra di Ancelotti ha battuto per 4-1 il Borussia Dortmund con i gol di Ribery al 4', Lewandowski al 10' pt e al 23' st, Robben al 4' st. Per gli ospiti inutile la rete di Guerreiro che, al 20' pt, aveva accorciato le distanze. I bavaresi guidano sempre la classifica con 68 punti e con 10 punti di vantaggio sul Lipsia, che ha battuto per 1-0 in casa il Bayer Leverkusen, grazie a una rete del danese Yussuf Poulsen al 94'.