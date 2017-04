Tunisia, esonerato ct Kasperczak

TUNISI, 8 APR - La Fedecalcio della Tunisia (Ftf) ha licenziato il commissario tecnico della nazionale, il polacco Henri Kasperczak. Il nome del suo successore sarà reso noto entro la fine del mese, si legge in un comunicato della Ftf tunisina. "Nessuna possibilità di intesa è stata raggiunta dopo un periodo di separazione amichevole e l'ufficio federale ha dunque deciso per una separazione unilaterale" ha detto ai media locali il responsabile stampa della Ftf, Kais Reguez. Kasperczak aveva preso il posto del belga George Leekens nell'estate del 2015. La Tunisia è in corsa per la qualificazione ai Mondiali 2018. A giugno in calendario un incontro contro l'Egitto per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019.