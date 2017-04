Premier: Tottenham-Watford 4-0

ROMA, 8 APR - Successo netto del Tottenham che nell'anticipo della 31/a giornata di Premier League batte 4-0 il Watford di Walter Mazzarri. Gli Spurs chiudono la pratica già nel primo tempo andando a segno tre volte con Alli (33'), Dier 39' e Son (44'). Lo stesso coreano ex Bayer Leverkusen firma la sua doppietta al 55'. Con questa vittoria il Tottenham consolida la seconda posizione in classifica portandosi a 68 punti, momentaneamente a quattro punti dalla capolista Chelsea, impegnata nel tardo pomeriggio in casa del Bournemouth.