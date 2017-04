Palermo, Lopez ci crede ancora

PALERMO, 8 APR - Non si può nemmeno chiamare ultima spiaggia la partita di domani contro il Milan a San Siro. Per il Palermo la speranza arriva solo dalla matematica, ma è ormai solo una fiammella. Diego Lopez, tecnico rosanero, cerca di rimanere concentrato. "Siamo mancati in momenti importanti e nelle partite dove bisognava far punti ma adesso bisogna andare avanti - dice Lopez in conferenza stampa - col Milan sarà una partita difficile, loro stanno facendo bene anche se nelle ultime gare il risultato ha condannato un po' i rossoneri noi, però, dobbiamo andare a Milano e fare una grande prestazione. In settimana la squadra si è allenata bene, e dopo la mazzata contro il Cagliari non era semplice. Non dobbiamo pensare all'Empoli o alla classifica. Dobbiamo guardare solo il campo e pensare solo a noi stessi anche perché è già successo altre volte che non siamo riusciti ad approfittare di situazioni simili. Bisogna lavorare proprio come abbiamo fatto in questa settimana, io ho fiducia nei miei ragazzi".