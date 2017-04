Samp, Giampaolo chiede concentrazione

GENOVA, 8 APR - Marco Giampaolo non fa sconti alla Sampdoria reduce dall'impresa a San Siro contro l'Inter e dal rinnovo del suo contratto fino al 2020. Il tecnico doriano vuole un'altra prestazione super contro la Fiorentina nella sfida di domani al Ferraris alle 12.30. "Il nostro obiettivo deve essere quello di vivere bene questo bel momento per poi riuscire a vivere bene anche nel futuro - ha detto Giampaolo - Dobbiamo tenerci addosso le sensazioni positive di Milano ma voltare pagina con la Fiorentina c'è una nuova opportunità di fare bene e dobbiamo avere il morale alto e essere concentrati. Di sicuro troveremo la Fiorentina motivata se vorrà agguantare un posto in Europa League" Il portiere Emiliano Viviano è recuperato dopo l'influenza, mentre in attacco sarà Patrik Schick farà coppia con Fabio Quagliarella. In difesa Bereszynski sostituirà l'infortunato Jacopo Sala. A centrocampo Linetty è favorito su Praet sulla trequarti Alvarez potrebbe prendere il posto di Bruno Fernandes.