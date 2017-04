Inzaghi,dopo derby voglio squadra matura

ROMA, 8 APR - "Con la Roma abbiamo fatto una grande impresa conquistando una finale storica, era giusto festeggiare", ma domani contro il Napoli "voglio vedere una squadra matura che sa che va ad affrontare una grande squadra, con l'allenatore votato come migliore in Italia dello scorso anno e che gioca il miglior calcio d'Europa. Sarà una partita ricca di insidie". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi alla vigilia del match coi partenopei. "Mancano 8 partite di campionato più la finale di Coppa Italia, abbiamo un calendario complicato - precisa il tecnico biancoceleste - ma vogliamo continuare così anche se sappiamo che domani troveremo una squadra ferita". A tenere in ansia Inzaghi diversi giocatori usciti affaticati dalle gare con Sassuolo e Roma: "Dobbiamo recuperare un po' di energie psicofisiche - conclude - sicuramente De Vrij e Marchetti sono gli unici che non ci saranno. Ce ne sono altri, come Biglia, Immobile e Lulic che sono affaticati. Conto di poterli recuperare almeno per la panchina".