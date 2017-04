Sousa:Samp in forma, ma possiamo vincere

FIRENZE, 8 APR - "La Sampdoria sta facendo bene, è in forma, apprezzo molto il suo allenatore, domani sarà una sfida difficile, ma noi, pur con i nostri limiti, possiamo battere chiunque". Lo ha detto Paulo Sousa alla vigilia della trasferta domani per la gara a Marassi, alle 12.30, contro la formazione Giampaolo. "Sarri ha contestato il fatto di giocare all'ora di pranzo? La mia opinione non conta, bisogna adeguarsi al calendario e prepararci in modo adeguato per affrontarlo", ha continuato il tecnico viola che non avrà a disposizione Vecino ma recupera Gonzalo Rodriguez.