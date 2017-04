Spaletti,a Bologna serve Roma fortissima

ROMA, 8 APR - "Domani per noi sarà una partita delicata ed insidiosa, per questo serve una Roma forte, fortissima". Così il tecnico Luciano Spalletti in vista della trasferta di Bologna che arriva dopo l'eliminazione dei giallorossi in Coppa Italia. "C'è dispiacere - ammette il toscano in conferenza stampa - e anche l'insidia che poi possa diventare una partita che può disturbare, difficile da superare. Con la squadra ci siamo detti che bisogna essere ancora più professionali nel modo di lavorare, col sorriso ma anche col ghigno che va ancora più di moda".