Spalletti, il futuro in 8 partite

ROMA, 08 APR - "I nostri obiettivi sono ancora molti perché ci sono otto partite che possono determinare il futuro del nostro club, e il lavoro futuro della squadra. In queste otto partite ci giochiamo moltissimo, ci giochiamo la possibilità di avere un futuro importante". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta a Bologna. L'allenatore si è anche soffermato sulla gestione di Totti, spesso inserito nei minuti finali di gara. "Io purtroppo devo gestire uno spogliatoio, una squadra, il ruolo che ho. E nelle competenze del ruolo ci sono anche le possibilità di cambiare uno a 10' minuti dalla fine -dice. Resto coerente con ciò che ho sempre detto: non voglio gestire la storia di Totti, ma il calciatore. Forse l'ho fatto giocare poco, forse molto, dipende un pò dai punti di vista. È chiaro che cerco di fare le cose con più coerenza possibile, senza essere disturbato da niente in quelle che sono le scelte. Totti rimane ugualmente un giocatore importante per la storia di questo club".